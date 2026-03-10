Sollevamento pesi i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il CIO ha annunciato le modalità di qualificazione per il sollevamento pesi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sono stati stabiliti i criteri attraverso cui le nazioni potranno ottenere i pass per le competizioni olimpiche. La procedura riguarda le varie categorie di peso e prevede tappe di qualificazione in diversi eventi internazionali. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime settimane.

Il CIO ha ufficializzato il sistema di qualificazione del sollevamento pesi verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La Federazione Internazionale è riuscita nell'intento di aumentare il numero di eventi con in palio le medaglie, passando dalle dieci categorie di Parigi 2024 alle dodici che vedremo negli States tra due anni, senza però un contestuale innalzamento delle quote a disposizione, che rimarranno 120 (60 donne e 60 uomini). Le nuove categorie di peso presenti nel programma olimpico saranno le seguenti: 65 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, 110 kg, +110 kg al maschile e 53 kg, 61 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg, +86 kg in campo femminile. Prevista la partecipazione in ogni gara di dieci atleti, con al massimo un rappresentante per ciascun Paese.