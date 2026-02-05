Federica Cesarini | A Los Angeles 2028 nel beach sprint Senza i pesi leggeri per me è dura

Federica Cesarini si prepara a partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028 nel beach sprint. L’atleta italiana ha raccontato che senza i pesi leggeri le sue possibilità di vittoria si riducono molto. È stata ospite di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani su YouTube, dove ha parlato delle sfide e delle aspettative per il futuro.

Federica Cesarini è stata ospite di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. L'olimpionica di Tokyo 2021 si è raccontata dagli inizi della sua carriera ad una nuova passione, che potrebbe vederla protagonista a Los Angeles 2028 in una nuova disciplina. Gli inizi con il mondo del canottaggio: "Ho iniziato a undici anni a Gavirate in provincia di Varese sul lago, visto che avevo la fortuna di avere un nonno con una barca e poi perchè davvero in provincia da me lo praticavano tutti. Io venivo dall'hockey su ghiaccio, perchè avevo una famiglia molto amante degli sport invernali, con una mamma ex pattinatrice.

