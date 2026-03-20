visite specialistiche e screening gratis domenica medici in piazza san jacopo

Domenica ad Arezzo, il centro si trasformerà in un punto di riferimento per la salute con l’evento “Medici in piazza”. Medici e operatori del soccorso saranno presenti in piazza San Jacopo per offrire visite specialistiche e screening gratuiti. L’iniziativa, promossa dai Lions Club aretini e dal Calcit, mira a fornire servizi sanitari di prevenzione alla popolazione locale.

Domenica il centro di Arezzo si trasformerà in una vera e propria cittadella della salute con "Medici in piazza", giornata di prevenzione sanitaria pubblica organizzata dai Lions Club aretini, Calcit e operatori del soccorso. In Piazza San Jacopo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a visite specialistiche e test diagnostici, dalla valutazione clinica ed ecografica della tiroide a esami di gastroenterologia, neurologia, psichiatria e psicoterapia, fino a pneumologia con spirometria e consigli per contrastare il fumo. Non solo screening: i medici forniranno indicazioni pratiche per accedere ai servizi ospedalieri e ambulatoriali e attivare, quando necessario, le prestazioni domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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