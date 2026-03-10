Un tram si è deragliato ieri sera in città, causando danni a un ristorante nelle vicinanze, che è stato sventrato dall’incidente. Nei giorni successivi, si sono svolte tre serate di solidarietà presso il locale, con centinaia di persone che hanno preso parte all’evento. Durante le serate, sono stati allestiti tavoli e zone di ristoro, attirando un gran numero di clienti.

Milano, 10 febbraio 2026 – È stato un successo, centinaia di clienti hanno partecipato alle serate che abbiamo promosso per aiutare i nostri amici danneggiati”. Lo fa sapere Akira, titolare di “Ramen Bar Akira“ che ha promosso tre giorni di solidarietà a favore dei colleghi di “Robata Kan “, il ristorante giapponese di viale Vittorio Veneto sventrato lo scorso 27 febbraio dal tram deragliato. Robata Kan, il ristorante distrutto dal tram deragliato: cerchiamo di affrontare la situazione con positività "Non dimentichiamo i morti e i feriti. “Nello schianto ci sono state due persone morte e oltre cinquanta feriti – ha spiegato in un video su Instagram per annunciare l’iniziativa –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato, l'aiuto al ristorante sventrato e la gara di solidarietà all'Isola: "Tre serate nel mio locale. Centinaia di clienti ai tavoli"

Tram deragliato a Milano, i danni al ristorante contro cui si è schiantatoGravi i danni al ristorante contro cui si è schiantato nella giornata di venerdì 27 febbraio il tram della linea 9 deragliato all'altezza di viale...

Robata Kan, il ristorante distrutto dal tram deragliato: cerchiamo di affrontare la situazione con positivitàMilano, 2 marzo 2026 – Sono fra le “vittime” del drammatico incidente che ha coinvolto il tram della linea 9.

Milano, altro tram deragliato: terzo incidente in 10 giorniLa carrozza centrale di un mezzo della linea 15 è uscita dai binari questa mattina nel comune di Rozzano, al confine con Milano. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a ... tg24.sky.it

Cosa sappiamo del tram deragliato a MilanoDai video e dalle testimonianze sono emersi i primi indizi utili a ricostruire le cause dell’incidente in cui sono morte due persone ... ilpost.it

