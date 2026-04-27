Solidarietà europea | il successo della Malipiero in Slovenia

Il 16 aprile, dieci studenti della scuola secondaria di primo grado di Marcon hanno preso parte a una serata di beneficenza a Fram, in Slovenia. L’evento ha rappresentato un momento di collaborazione tra le scuole italiane e le realtà locali slovene, rafforzando i legami tra le due comunità attraverso iniziative di solidarietà. La partecipazione ha coinvolto studenti in un contesto di impegno condiviso, sottolineando l’aspetto europeo della collaborazione.

La scuola Malipiero si è regalata una notte dal sapore europeo. Giovedì 16 aprile, infatti, dieci studenti della scuola secondaria di primo grado di Marcon hanno partecipato a una serata di beneficenza a Fram, in Slovenia. La manifestazione, svoltasi nella gremita palestra della scuola, aveva.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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