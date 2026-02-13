Milano – Le voci bianche del Liceo Malipiero di Varese per la Tregua Olimpica all’Arco della Pace

Milano – Le voci bianche del Liceo Malipiero di Varese si sono riunite sotto l’Arco della Pace il 12 febbraio, portando in piazza un messaggio di pace e rispetto attraverso una preghiera interreligiosa dedicata alla Tregua Olimpica.

Un coro per la pace sotto l’Arco della Pace: Voci dal Malipiero per la Tregua Olimpica. Milano si è fatta eco di un messaggio di speranza e dialogo il 12 febbraio, quando il coro Voci Bianche del Liceo Musicale Malipiero di Varese ha aperto una preghiera interreligiosa sotto l’Arco della Pace. L’evento, promosso dalla Consulta regionale per l’integrazione e il dialogo interreligioso e ideato dal regista varesino Andrea Chiodi, ha unito dieci confessioni religiose in un appello alla pace in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un gesto antico per sfide contemporanee. L’iniziativa ha rievocato la storica *Tregua Olimpica* della Grecia antica, un periodo di cessate il fuoco che permetteva agli atleti e ai visitatori di raggiungere il santuario di Olimpia in sicurezza per celebrare i Giochi.🔗 Leggi su Ameve.eu

La tregua olimpica annunciata non si è vista nemmeno ai Giochi di Milano Cortina.

OLIMPIADI, AL BRACIERE PREGHIERA INTERRELIGIOSA PER TREGUA E PACE

