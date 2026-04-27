Solidarietà e prevenzione al The Cage arriva il defibrillatore | il regalo di Appartenenza Labronica

L’associazione Appartenenza Labronica ha donato un defibrillatore al The Cage, locale situato in via del Vecchio Lazzeretto. La consegna del dispositivo si inserisce in un’azione che unisce la promozione della cultura, della musica e della socialità con la sicurezza e la prevenzione. Il nuovo apparecchio sarà disponibile all’interno del locale, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la vita notturna e culturale della città.

Un gesto concreto che unisce musica, aggregazione e prevenzione. L’associazione Appartenenza Labronica ha annunciato la donazione di un nuovo defibrillatore (Dae) al The Cage di via del Vecchio Lazzeretto, da anni cuore pulsante della vita notturna e culturale della città. L’acquisto del.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Prevenzione, la sede della Squadra Corse è cardioprotetta: installato il defibrillatorePisa, 22 aprile 2026 – È stato consegnato nei giorni scorsi un defibrillatore di ultima generazione donato dal socio fondatore Giovanni Guerzoni alla... Fight4 Cage Edition, al PalaEden di Edenlandia arriva la "gabbia" della MMA“La gabbia” arriva al PalaEden di Edenlandia: sabato 18 aprile a partire dalle ore 19 e fino alla mezzanotte irrompe la MMA con Fight4 Cage Edition.