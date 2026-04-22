Prevenzione la sede della Squadra Corse è cardioprotetta | installato il defibrillatore

Recentemente, la Squadra Corse Città di Pisa ha ricevuto un defibrillatore di ultima generazione, donato dal socio fondatore Giovanni Guerzoni. L’installazione del dispositivo si è svolta presso la sede della squadra, che ora è dotata di un apparecchio cardioprotetto. Questa aggiunta mira a garantire interventi tempestivi in caso di emergenze legate al cuore durante le attività sportive.

Pisa, 22 aprile 2026 – È stato consegnato nei giorni scorsi un defibrillatore di ultima generazione donato dal socio fondatore Giovanni Guerzoni alla Squadra Corse Città di Pisa. Il prezioso strumento sarà quindi messo a disposizione nella sede sociale della scuderia pisana, oltre che essere installato nella macchina da corsa dell’equipaggio Guerzoni-Salvucci in gara. Il defibrillatore in macchina da corsa è così la prosecuzione del progetto nato con il supporto del Centro Formazione Insieme e le relative istruttrici, le dottoresse Guerzoni e Signorini, che ha permesso l’effettuazione, nel febbraio scorso, del Corso BLSD nella sede sociale della Squadra Corse Città di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione, la sede della Squadra Corse è cardioprotetta: installato il defibrillatore Notizie correlate Grottolella, installato il primo defibrillatore pubblico: il progetto “Comunità Cardioprotetta” prende vitaGROTTOLELLA — Domenica 1° marzo, in Piazza Municipio, è stato installato il primo defibrillatore pubblico del paese. Un defibrillatore anche sulla macchina da rally: l'iniziativa della Squadra Corse Città di PisaE' stato consegnato nei giorni scorsi un defibrillatore di ultima generazione, donato dal socio fondatore Giovanni Guerzoni, alla Squadra Corse Città...