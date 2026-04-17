Fight4 Cage Edition al PalaEden di Edenlandia arriva la gabbia della MMA

Sabato 18 aprile, al PalaEden di Edenlandia, si terrà Fight4 Cage Edition, un evento di arti marziali miste che si svolgerà dalle 19 fino a mezzanotte. La manifestazione prevede l’allestimento di una gabbia, tipica delle competizioni di MMA, all’interno del palazzetto. L’evento è organizzato per una serata dedicata a incontri di combattimento tra atleti di varie categorie.

“La gabbia” arriva al PalaEden di Edenlandia: sabato 18 aprile a partire dalle ore 19 e fino alla mezzanotte irrompe la MMA con Fight4 Cage Edition.Sarà un evento unico per la Campania, organizzato da Fight4 in collaborazione con ENDAS, ente di promozione sportiva e che esalterà le arti marziali.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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