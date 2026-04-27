Sole il Primo Maggio ma occhio ai venti…

Il primo maggio si presenta con condizioni di sole e temperature miti, secondo le previsioni di IlMeteo.it. Tuttavia, i venti sono presenti e potrebbero influenzare il clima durante la giornata. Non si prevedono piogge significative, ma la stabilità non sarà totale, e alcune zone potrebbero essere interessate da raffiche di vento. La giornata si svolge quindi in condizioni generalmente soleggiate, con attenzione ai venti che potrebbero movimentare l’atmosfera.

Sole protagonista per il Ponte del Primo Maggio, ma resta qualche insidiaTuttavia, non sarà una stabilità dai tratti pienamente estivi. Anche se il sole tornerà a dominare la scena, la circolazione atmosferica rimarrà condizionata da freschi venti di origine nord-orientale. Queste correnti continueranno a soffiare sulla Penisola almeno fino alla giornata di sabato, impedendo alla colonnina di mercurio di salire eccessivamente. Di conseguenza, il fine settimana vedrà sì un ampio soleggiamento da Nord a Sud, ma con un clima che resterà frizzante e ventilato, in particolare al Centro-Sud, lontano dagli eccessi termici e ancora tipicamente primaverile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sole il Primo Maggio, ma occhio ai venti… Il CASO CAPONI e l’ALIENO: cosa è successo davvero Notizie correlate Fine aprile tra sole, pioggia e temporali (con rischio grandine) in Lombardia. Il ponte del Primo maggio? Le previsioni meteoMilano, 26 aprile 2026 – Primavera o estate anticipata? Il bel tempo con sole e caldo degli ultimi giorni, oggi compreso, non è destinato a durare:... Previsioni, caldo e sole per tutto il weekend. Fino a 26° in tutta Italia, ma occhio all’escursione termica estremaRoma, 23 aprile 2026 – Dopo piogge e perturbazioni, il bel tempo torna sull’Italia almeno fino a domenica, regalando una Festa della Liberazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Ponte del Primo Maggio, svolta estiva: precoce ondata di caldo con temperature fino a 30°C. Meteo: Ponte del Primo Maggio, alta pressione al centro nord, qualche insidia al sudDopo il passaggio di un fronte instabile atteso nei giorni precedenti, l'alta pressione cercherà di imporsi sul bacino del Mediterraneo, garantendo una protezione che dovrebbe regalare cieli sereni e ... ilmeteo.it Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverileAvete già deciso cosa fare durante il ponte del 1° Maggio? Se volete concedervi una mini vacanza, ecco le mete da segnarsi ... grazia.it Campobello di Mazara, Primo Maggio con i sindacati e ... Povia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook APPUNTAMENTI IN #CONSIGLIOLAZIO DAL 27 APRILE AL PRIMO MAGGIO L'agenda della settimana facebook.com/consiglio.regi… #ConsiglioRegionale #Lazio #Appuntamenti x.com