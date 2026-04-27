SOHO cattura l’unicorno spaziale | la strana metamorfosi di PanSTARRS

L’osservatorio SOHO ha rilevato la presenza di una doppia scia associata alla cometa PanSTARRS C2025 R3. La posizione dell’oggetto, in particolare il suo allineamento con il Sole, ha impedito l’osservazione diretta e ha reso possibile il monitoraggio solo attraverso strumenti coronografici situati nello spazio. La scoperta ha suscitato l’interesse degli astronomi, che continuano a studiare il comportamento di questo corpo celeste.

? Cosa sapere L'osservatorio SOHO ha rilevato la doppia scia della cometa PanSTARRS C2025 R3.. L'allineamento con il Sole ha reso il fenomeno visibile solo tramite coronografi spaziali.. L’osservatorio spaziale SOHO ha immortalato la metamorfosi della cometa PanSTARRS, identificata come C2025 R3, che durante il transito lungo la linea tra Terra e Sole ha manifestato una seconda scia luminosa simile a un corno. Il fenomeno, avvenuto nel corso dell’ultimo fine settimana, ha tenuto con il fiato sospeso gli esperti di dinamiche del sistema solare. A causa di un allineamento geometrico estremamente preciso e dell’intensa luminosità solare, l’evento è rimasto totalmente impercettibile per i telescopi terrestri e gli osservatori situati sulla superficie del nostro pianeta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SOHO cattura l’unicorno spaziale: la strana metamorfosi di PanSTARRS Notizie correlate Cometa Panstarrs R3: l’occhio tecnologico cattura il viaggio verso il Sole? Cosa sapere Il satellite SOHO riprende la cometa Panstarrs R3 tramite il dispositivo Lasco. L’unicorno di Magdeburgo: la storia del fossile più mal interpretato della scienza europeaEra il 1663 quando, nelle profondità della terra tedesca, emersero alcune ossa destinate a riscrivere — nel modo più bizzarro possibile — la storia...