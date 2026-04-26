Il satellite SOHO ha catturato immagini della cometa Panstarrs R3 utilizzando il dispositivo Lasco. I dati raccolti sono stati analizzati da Paolo Candy per studiare come la cometa reagisce alle radiazioni solari durante il suo avvicinamento al Sole. Le immagini mostrano la traiettoria e la composizione visibile del corpo celeste mentre si muove nello spazio vicino alla nostra stella.

? Cosa sapere Il satellite SOHO riprende la cometa Panstarrs R3 tramite il dispositivo Lasco.. I dati di Paolo Candy analizzano la reazione del corpo celeste alle radiazioni solari.. A Soriano nel Cimino, le strumentazioni del satellite SOHO hanno immortalato la cometa Panstarrs R3 mentre si avvicina al suo passaggio al perielio solare, offrendo una prospettiva privilegiata grazie alla tecnologia dei coronagrafi. Il monitoraggio celeste avviene tramite il dispositivo Lasco, parte integrante del Solar and Heliospheric Observatory, che utilizza tre diversi sistemi ottici per osservare la corona solare. Questi strumenti sono in grado di generare una sorta di eclissi artificiale, permettendo di studiare i fenomeni solari con estrema precisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cometa Panstarrs R3: l’occhio tecnologico cattura il viaggio verso il Sole

Notizie correlate

Ad aprile nei cieli d’Italia c’è una cometa visibile a occhio nudo: dove e a che ora cercare C/2025 R3In questi giorni di metà aprile la cometa C2025 R3 è visibile a occhio nudo nei cieli d'Italia.

Cometa PanSTARRS: l’appuntamento di aprile per vedere il nuovo astroGli osservatori del cielo nell’emisfero settentrionale si preparano a un evento astronomico di rilievo con l’avvicinamento della cometa C/2025 R3...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cometa PanSTARRS, puoi vederla a occhio nudo anche ad aprile: come osservarla e dove guardare; Cometa C/2025 R3 visibile ora: quando e come osservarla; Come vedere la cometa C/2025 R3 PanSTARRS: ora è nel punto di massima vicinanza alla Terra; La corsa verso il Sole della Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS): lo spettacolo di primavera.

Una cometa luminosissima è visibile dall'Italia ma manca soltanto un giorno, prima che sparisca: ecco come poterla vedere senza strumenti complicatiLa cometa C/2025 R3 sarà nel punto più vicino alla Terra: ecco l'ultimo giorno per poterla ammirare e come: strumenti, orari e posizione ... libero.it

Cometa PanSTARRS, puoi vederla a occhio nudo anche ad aprile: come osservarla e dove guardareCometa C/2025 R3 (PanSTARRS), visibilità ad aprile 2026: quando cercarla dall’Italia, dove guardare e perché il meglio scivola a sud. greenme.it

Cometa C/2025 R3 PANSTARRS all'alba del 19 aprile da Roma. Il mio motto per le foto è "ci si prova sempre". Purtroppo il risultato è modesto, troppo rumore, ma col cielo della città non riesco a far meglio. Ma andrà bene lo stesso per l'album dei miei stati d'a x.com

In questi giorni la cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) sta attirando l’attenzione di astronomi e appassionati: sta diventando sempre più luminosa proprio mentre si avvicina ai momenti chiave del suo viaggio, il passaggio più vicino al Sole (19 aprile) e quello alla - facebook.com facebook