L’unicorno di Magdeburgo | la storia del fossile più mal interpretato della scienza europea

Nel 1663, nelle miniere di Magdeburgo, furono scoperti alcuni resti ossei che avrebbero successivamente attirato l’attenzione degli studiosi. Questi frammenti sono considerati il fossile più mal interpretato nella storia della scienza europea, dando origine a interpretazioni e teorie divergenti nel corso dei secoli. La scoperta ha coinvolto ricercatori di diverse epoche e ha suscitato numerosi dibattiti nel campo della paleontologia.

Era il 1663 quando, nelle profondità della terra tedesca, emersero alcune ossa destinate a riscrivere — nel modo più bizzarro possibile — la storia della paleontologia. Otto von Guericke, brillante scienziato prussiano noto soprattutto per i suoi esperimenti sul vuoto, si trovò di fronte a una collezione di frammenti fossili che accese in lui non la curiosità del ricercatore, ma la fantasia del credente. Quelle ossa, a suo giudizio, non appartenevano ad alcuna bestia conosciuta: erano i resti di un unicorno. Un mosaico di specie diverse assemblato in una creatura immaginaria. Ciò che Guericke non poteva sapere — e che la scienza moderna ha ricostruito con certezza — è che quei frammenti provenivano da almeno tre animali completamente diversi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - L’unicorno di Magdeburgo: la storia del fossile più mal interpretato della scienza europea Articoli correlati Leggi anche: Nel mondo Inter tira un vento anti-Chivu. Il Giornale: “Col Bodo una delle pagine più nere della storia europea del club” Storia della scienza e solidarietà: a Eboli la presentazione del volume “Genetica”Appuntamento a Eboli con la presentazione del volume “Genetica – La straordinaria storia” (Idelson Gnocchi, 2025). Contenuti e approfondimenti su L'unicorno di Magdeburgo la storia del... Magdeburgo piange le vittime dell'attacco al mercatino di NataleUn bambino di nove anni e quattro adulti sono stati uccisi e circa 200 altri sono rimasti feriti, 41 dei quali in modo così grave che le autorità temono che il bilancio delle vittime possa aumentare. it.euronews.com Attentato a Magdeburgo: killer segnalato quattro volte dall’Arabia, ma per la polizia non era un pericolo concretoPrima gli addobbi poi il silenzio: la festa al mercatino di Natale di Magdeburgo si è fermata all’improvviso alle 19:04 di venerdì 20 dicembre. Dopo l'attacco che ha riportato la Germania all'incubo ... notizie.tiscali.it