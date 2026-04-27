Coventry – Wrexham 3-1 | i campioni intaccano le speranze del club gallese in Premier League con gol nel finale

Nel match di oggi, Coventry ha battuto Wrexham con il punteggio di 3-1. La partita si è conclusa con un gol nel finale da parte dei padroni di casa, che hanno così inflitto una sconfitta ai gallesi. La sconfitta compromette le possibilità di Wrexham di ottenere la promozione in Premier League. La partita si è svolta nel pomeriggio di oggi, con i campioni in carica che hanno segnato un gol decisivo nel finale di gara.

2026-04-26 15:07:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Le speranze del Wrexham di conquistare un posto in Premier League sono state vanificate questo pomeriggio dalla sconfitta a Coventry. La squadra di Phil Parkinson è entrata in partita al sesto posto in campionato, la posizione finale che le avrebbe assicurato un posto negli spareggi di fine stagione, e sapendo che una vittoria li avrebbe portati a tre punti di vantaggio dallo Hull con una sola partita dalla fine. Ma il Wrexham non è riuscito a evitare una sconfitta confermata dai gol nel finale di Victor Torp ed Ephron Mason-Clarke. Il club gallese ora dovrà battere il Middlesbrough il prossimo fine settimana per assicurarsi un piazzamento tra i primi sei.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Coventry – Wrexham 3-1: i campioni intaccano le speranze del club gallese in Premier League con gol nel finale Notizie correlate Rapporti, risultati, gol tra cui Coventry vs Derby, Middlesbrough vs Millwall e momenti salienti completi mentre le squadre EFL inseguono i posti della Premier League2026-04-04 01:14:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Coventry City... Frank Lampard saluta il Coventry “speciale” dopo la promozione in Premier League2026-04-17 23:37:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Frank Lampard non ha ignorato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Coventry City-Wrexham 3-1: i campioni di Championship festeggiano il titolo in grande stile; Il Coventry City di Lampard torna in Premier League dopo 25 anni; Championship, il punto a due giornate dalla fine: festa Coventry, il Wrexham...; Lampard esalta la promozione del Coventry: Speciale e unica. Coventry 3-1 Wrexham: Champions dent Welsh club’s Premier League hopes with late goalsBut Wrexham were unable to stave off a defeat confirmed by late goals from Victor Torp and Ephron Mason-Clarke. The Welsh club now have to beat high-flying Middlesbrough next weekend to guarantee a ... 101greatgoals.com Coventry celebrate Championship title with 3-1 win over WrexhamCoventry City capped their Sky Bet Championship-winning season with a 3-1 victory over play-off hopefuls Wrexham at a packed CBS Arena. The triumph marked their return to the Premier League after 25 ... msn.com Idan Chelsea su ka lashe FA Cup, za su samu gurbin zuwa UEFA Europa League. A halin yanzu suna matsayi na 8 a Premier League - facebook.com facebook #Premier League, primo sorriso per il Tottenham di De Zerbi: sbancato di misura il campo del Wolverhampton x.com