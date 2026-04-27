Soccorso notturno a Barghe | salvato un capriolo ferito da un’auto

Nella notte a Barghe, un capriolo ferito da un’auto è stato soccorso dai carabinieri di Vobarno. L’animale è stato stabilizzato sul posto da un veterinario e successivamente trasferito in una clinica specializzata per ulteriori cure. L’intervento si è svolto sulla strada statale SPBS37, dove il capriolo è stato trovato in condizioni critiche. Nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente.

? Cosa sapere I carabinieri di Vobarno soccorrono un giovane capriolo ferito sulla Spbs37 a Barghe.. L'animale è stato stabilizzato da un veterinario e trasferito in una clinica specializzata.. I carabinieri della Stazione di Vobarno hanno soccorso un giovane capriolo maschio ferito lungo la Spbs37 nel territorio di Barghe, intervenendo durante le ore notturne dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che avevano avvistato l’animale sul ciglio della strada. Il piccolo esemplare era rimasto isolato sul margine dell’arteria stradale, verosimilmente a causa dell’impatto con un veicolo in movimento che, secondo quanto emerso, non si è fermato dopo la collisione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso notturno a Barghe: salvato un capriolo ferito da un’auto Notizie correlate Leggi anche: Investito da un'auto pirata, lo trovano ferito a bordo strada: salvato un giovane capriolo Leggi anche: Capriolo finisce nel Naviglio: salvato e liberato in un bosco