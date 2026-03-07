Un uomo di 31 anni è caduto mentre percorreva i sentieri del Monte Cippo con la mountain bike. Dopo aver perso conoscenza, è stato recuperato con un'operazione di soccorso che ha visto il medico calato dall'elicottero tramite verricello. L'uomo è stato successivamente intubato e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Pesaro, 7 marzo 2026 – Cade dalla mountain bike lungo i sentieri del Monte Cippo, perde conoscenza e scatta una complessa operazione di soccorso con il medico calato dall’elicottero con il verricello. Momenti di forte apprensione questa mattina a Carpegna, nei pressi del Passo Marco Pantani, dove un ciclista di 31 anni residente a Urbania è rimasto gravemente ferito dopo una caduta tra i percorsi della pineta. L’allarme è scattato poco prima delle 10. L’uomo stava percorrendo un tratto della pineta del Cippo in sella alla sua mountain bike quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente a terra. Dopo l’impatto avrebbe perso conoscenza, rendendo impossibile qualsiasi spostamento immediato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade dalla mountain bike sul Monte Cippo, 31enne intubato e recuperato con il verricello

Scivola e cade a terra sul Monte Baldo: 54enne recuperato e portato in ospedaleDurante una passeggiata insieme alla moglie e al figlio, in prossimità di Malga Valfredda sul Monte Baldo, un escursionista di 54 anni è scivolato e...

Cernobbio, cade in mountain bike sulla mulattiera: elisoccorso in azione, giovane al Sant’AnnaIntervento nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la mulattiera militare in via per Piazzola, borgo montano di Cernobbio, dove un ragazzo è caduto...

Una selezione di notizie su Monte Cippo.

Cade dalla mountain bike nel Pesarese, soccorso con l'elicotteroI vigili del fuoco hanno soccorso questa mattina un ragazzo caduto dalla mountain bike nei pressi del Monte Cippo, vicino al passo Marco Pantani, nei pressi di Carpegna (Pesaro Urbino). (ANSA) ... ansa.it

Carpegna, cade nella scarpata con la mountain bike: per soccorrerlo serve l'elicottero col verricelloCARPEGNA - Cade nella scarpata con la mountain bike : per soccorrerlo serve l'elicottero col verricello. I vigili del fuoco hanno soccorso questa mattina un ragazzo caduto ... corriereadriatico.it