Nel primo pomeriggio di lunedì, nel centro di Mortara, si è verificato un episodio violento tra due cittadini egiziani. Durante l’alterco, uno dei due ha impugnato dei coltelli, ferendo gravemente l’altro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale con un elicottero. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze del fatto.

Un violento scontro armato tra due cittadini di nazionalità egiziana ha scosso il centro di Mortara nel pomeriggio di lunedì, lasciando un uomo in condizioni critiche. Il ferito più grave, un trentatreenne, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata con rischio per la vita, dopo essere stato trasportato d’urgenza tramite elisoccorso. L’aggressione è deflagrata intorno alle ore 15:00 in via Lanino, dove il trentatreenne si sarebbe recato nell’abitazione del ventiquattrenne per tentare un confronto verbale. Quello che doveva essere un chiarimento è degenerato in una lotta corpo a corpo in cui entrambi i soggetti hanno impugnato coltelli da cucina, ferendosi a vicenda durante lo scontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mortara, scontro con i coltelli: ferito grave e soccorso con l’elicottero

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