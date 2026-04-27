Soap Box Rally a Città Alta | 30.000 persone tra sfide e risate

Il 26 aprile, Città Alta ha accolto circa 30.000 persone per la 50ª edizione della Soap Box Rally, una manifestazione che vede la partecipazione di 47 squadre. La competizione si svolge tra le Mura Venete e mette in mostra veicoli artigianali realizzati senza motore. L’evento combina sfide sportive e momenti di convivialità, attirando un vasto pubblico di appassionati e curiosi.

? Cosa sapere Trentamila persone a Città Alta il 26 aprile per la 50ª Soap Box Rally.. La competizione tra 47 equipaggi celebra l'artigianato e l'inclusione sociale nelle Mura Venete.. Trentamila persone hanno occupato le vie di Città Alta il 26 aprile 2026, trasformando le storiche Mura Venete in un circuito ad alta velocità per la 50ª Soap Box Rally. La manifestazione, che ha l’alternarsi di 47 equipaggi lungo il tracciato tra Colle Aperto e Porta Sant’Agostino, ha celebrato mezzo secolo di ingegno artigianale e partecipazione comunitaria. Legno, ruote e imprevisti: la sfida tecnica tra i vicoli del borgo. Le strade della città alta non sono state semplici percorsi di passaggio, ma veri campi di prova per vetture costruite interamente a mano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soap Box Rally a Città Alta: 30.000 persone tra sfide e risate Notizie correlate Il sole di Città Alta illumina la 50ª Soap Box Rally: in 30.000 ad abbracciare il tracciato lungo le MuraNon servono molti giri di parole: per un giorno le Mura di Città Alta sono tornate a essere una pista. Leggi anche: Fiera dei Librai, Tattoo, Folkstone, Operetta, Soap Box Rally e sushi: il week-end in città Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Bergamo il Soap Box Rally è sempre un successo: in 30mila sulle Mura - Ecco i vincitori; Torna il Soap Box Rally con cinquanta equipaggi da tutta Italia. Le modifiche alla viabilità; Bergamo Alta, torna il Soap Box Rally con cinquanta equipaggi e il biscotto al casoncello. Le modifiche alla viabilità; A Bergamo torna il Soap Box Rally, la pazza gara delle macchinine artigianali a spinta. A Bergamo il Soap Box Rally è sempre un successo: in 30mila sulle Mura - Ecco i vincitoriSi corre sulle Mura: alle 15 la prima manche, alle 16 la seconda. Stop al traffico sulle Mura dalle 13 alle 20: tutte le info per i parcheggi. ecodibergamo.it Torna il Soap Box Rally con cinquanta equipaggi da tutta Italia. Le modifiche alla viabilitàDomenica 26 aprile la corsa con macchine di legno più antica del mondo compie mezzo secolo. Il programma completo delle iniziative ... bergamonews.it 50° SOAP BOX RALLY 2026 26 Aprile 2026 Citta' Alta - Bergamo Qualche mio scatto.... - facebook.com facebook