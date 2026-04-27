Il sole di Città Alta illumina la 50ª Soap Box Rally | in 30.000 ad abbracciare il tracciato lungo le Mura

Il sole splende su Città Alta mentre si svolge la 50ª Soap Box Rally, attirando circa 30.000 persone lungo il percorso che si snoda sulle Mura. Le vie storiche sono state temporaneamente trasformate in una pista, offrendo a visitatori e partecipanti un evento che unisce sport e tradizione. L’atmosfera è vivace e coinvolgente, con gli spettatori che seguono con attenzione la competizione.

Non servono molti giri di parole: per un giorno le Mura di Città Alta sono tornate a essere una pista. La 50ª Soap Box Rally, la gara delle macchinine di sapone, si è svolta il 26 aprile 2026 tra Colle Aperto e Porta Sant’Agostino, con 47 equipaggi. Un palcoscenico a cielo aperto fatto di creatività, adrenalina e partecipazione collettiva. Grande protagonista della giornata il pubblico: oltre 30.000 i presenti lungo le Mura Venete. Il percorso ha fatto la differenza nei punti abituali. Le curve di San Giacomo hanno richiesto precisione, mentre il rettilineo finale verso Porta Sant’Agostino ha portato le velocità più alte. Ogni passaggio è durato pochi minuti, con un ritmo continuo per tutta la giornata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il divario resta ampio, ma i quartieri recuperano. Balzo di oltre il 4% per Sant’Alessandro, Monterosso e Valtesse. Rallentano viale Papa Giovanni, Pignolo (-0,3%) e Città Alta (-0,8%). In coda restano Colognola e Carnovali. x.com

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