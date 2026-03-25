Ue l’Italia perde l’Agenzia delle dogane | scelta Lille

L'Unione europea ha deciso di spostare la sede delle Agenzie delle dogane da Roma a Lille, in Francia. La scelta è stata comunicata ufficialmente e il trasferimento avverrà nei prossimi mesi. La decisione è stata presa senza coinvolgere direttamente le autorità italiane, che non hanno commentato pubblicamente questa modifica. La nuova sede sarà operativa a partire dall'inizio del prossimo anno.

L'Ue ha scelto Lille, in Francia, come sede delle Agenzie delle dogane: battuta Roma. Il M5s insorge: "Avrà sicuramente influito in questa decisione finale anche l'assenza del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti" L’Ue comunica che è stata scelta Lille, in Francia, come sede della futuraAgenzia delle dogane europea(Euca). A tale concorrenza partecipavano ancheRoma, Varsavia, Zagabria, Bucarest, L’Aia, Liegi, Porto e Malaga.La decisione è stata presa dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea con una procedura speciale. Il nuovo organo europeo sarà lanciato nel 2028. Su X festeggia il sindaco di Lille,Arnaud Deslandes:“Fiero di questa vittoria collettiva: rappresentanti eletti, imprese, università, una mobilitazione esemplare id tutto il territorio”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ue, l’Italia perde l’Agenzia delle dogane: scelta Lille Articoli correlati Ue, Giorgia Meloni: "Impegnati per l'Agenzia delle Dogane a Roma, speriamo in un sostegno unitario"È necessario "rafforzare il principio di reciprocità, come meritoriamente fa il nuovo Regolamento, che vieterà l'ingresso nel mercato europeo di... Agenzia delle dogane Ue, Meloni in campo per la sede a Roma. Pedrizzi (Ucid): “Serve uno sforzo bipartisan”Scende in campo anche la premier Meloni a sostegno della candidatura di Roma come sede dell’Agenzia europea delle Dogane, dopo la missione a... Altri aggiornamenti su Italia perde Temi più discussi: Corruzione, l’Italia perde terreno: 52esimo posto nella classifica globale; Afta epizootica: la Grecia perde lo status indenne dopo 30 anni; Sos acqua, la risorsa più preziosa è a rischio: 12,5 milioni di europei esposti a Pfas; Addio a Gino Paoli: l’Italia perde il poeta di Sapore di sale. L’Agenzia doganale europea sarà a Lille: Roma perde nel testa a testa con la FranciaLa scelta del Consiglio Ue e del Parlamento europeo. Nove le città candidate, ma stamane erano rimaste in lizza solo in due ... repubblica.it Ue: Conte, 'con Recovery Italia recupera terreno perduto e volta pagina'Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Il nome stesso del piano straordinario europeo – Next Generation Eu – chiarisce quale debba essere la prospettiva. Nelle parole della Presidente della Commissione Europea, ... iltempo.it L’Italia perde una voce autentica e profonda della sua anima musicale. Gino Paoli ha saputo raccontare, con sensibilità e poesia, le emozioni più intime di intere generazioni, lasciando un segno indelebile nella nostra cultura. Le sue canzoni continueranno a - facebook.com facebook Italia in campo per un'altra partita se perde i playoff Mondiali: è già successo nel 2022, sfidò la Turchia x.com