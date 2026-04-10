Slalom a Gambarie | sfida di velocità tra tecnica e sostenibilità

È stata annunciata l'apertura delle iscrizioni per una gara di slalom che si svolgerà a Gambarie nei giorni 25 e 26 aprile. La competizione prevede una sfida tra le vetture lungo un percorso disegnato tra le montagne del territorio reggino. La manifestazione è organizzata da una scuderia locale dedicata agli appassionati di automobilismo. La partecipazione è aperta a chi desidera mettere alla prova la propria abilità di guida in una cornice naturale.

La scuderia Piloti per Passione ha ufficializzato l’apertura delle iscrizioni per la sfida di velocità che si terrà il 25 e il 26 aprile a Gambarie, nel territorio reggino. L’evento, che vedrà protagonisti i piloti del campionato tricolore cadetto, si svolgerà su un tracciato di 3 chilometri situato nella zona alta dell’Aspromonte, partendo dalla località di Mannoli. La gestione della competizione è coordinata dal direttivo della scuderia, guidato da Elisa Denisi, che ha puntato sulla continuità qualitativa dopo le precedenti edizioni. Nonostante la proposta della federazione di elevare la gara al rango di tappa del Campionato Italiano Assoluto Slalom — categoria massima che esordirà il 12 aprile a Monopoli — il management ha optato per una strategia di pragmatismo economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Slalom a Gambarie: sfida di velocità tra tecnica e sostenibilità Fallout 76: Bethesda valuta il crossplay tra piattaforme, sfida tecnica e attesa dei fan per unire le community.Fallout 76 potrebbe presto consentire ai giocatori di affrontare le terre desolate insieme, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Incidente tra due auto sulla strada Gallico-Gambarie, tre feriti lievi trasportati al GomÈ di tre feriti non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16 sulla nuova arteria stradale che da... Argomenti più discussi: Parte da Gambarie il Campionato Nazionale Slalom; 15° Slalom Guspini-Arbus: attive le convenzioni con Grimaldi Lines; DEFINITO IL PROGRAMMA DEL 61° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA/30° ALPI ORIENTALI HISTORIC. Automobilismo a Reggio Calabria, parte da Gambarie il Campionato Nazionale SlalomCon la cura, l’attenzione, l’applicazione di sempre. Il direttivo della scuderia Piloti per Passione, guidato da Elisa Denisi, ha annunciato l’apertura della campagna di iscrizioni allo Slalom del pro ... strettoweb.com