cosa sta succedendo tra pakistan e afghanistan

Il Pakistan e l’Afghanistan sono entrati in uno stato di conflitto aperto, come annunciato ufficialmente su X. Le tensioni tra i due Paesi si sono intensificate negli ultimi giorni, portando a scontri e a una escalation delle ostilità. Entrambe le nazioni hanno dichiarato di essere impegnate in azioni militari e di aver rafforzato le proprie posizioni lungo i confini condivisi.

È riesplosa l’ostilità tra i due Paesi, che da tempo si accusano a vicenda di alimentare il terrorismo e violare i confini: ormai è guerra aperta tra Islamabad e Kabul. Ormai è «guerra aperta» tra il Pakistan e l’Afghanistan. Lo ha annunciato espressamente su X Khawaja Asif, ministro della Difesa pakistano, denunciando che il governo talebano tornato al potere nel 2021 ha trasformato l’Afghanistan in una «colonia dell’India», radunando nel Paese «terroristi da tutto il mondo» e «privando il suo popolo dei diritti fondamentali». Ecco cosa sta succedendo tra Afghanistan e Pakistan. Gli scontri lungo il confine tra i due Paesi, da tempo ai ferri corti, erano ripresi con forza a ottobre, con bombardamenti e attacchi che avevano causato decine di morti su entrambi i lati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Cessate il fuoco temporaneo tra il Pakistan e l'Afghanistan

