La tensione tra Afghanistan e Pakistan si intensifica con un nuovo scontro. Durante la notte, l’esercito pakistano ha effettuato bombardamenti su obiettivi del governo talebano nelle principali città dell’Afghanistan. Il ministro della Difesa pachistano ha dichiarato che si tratta di una « guerra aperta », segnando un nuovo capitolo nel confronto tra i due paesi.

È di nuovo alta la tensione tra Islamabad e Kabul. Il Pakistan ha bombardato obiettivi del governo talebano nelle principali città dell’Afghanistan durante la notte mentre il ministro della Difesa pachistano ha definito il conflitto « guerra aperta ». Come riferito da un portavoce del governo del Pakistan, nelle ultime ore si sono susseguiti gli attacchi in Afghanistan. In totale sarebbero stati uccisi 133 talebani e più di 200 sarebbero rimasti feriti. Inoltre 27 postazioni dei talebani afghani sono state distrutte e nove sono state conquistate. Il governo pakistano ha dichiarato oggi «guerra aperta» ai talebani dopo un’offensiva afghana lanciata il giorno precedente al confine, che ha portato Islamabad a bombardare Kabul per rappresaglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Scoppia il conflitto tra Afghanistan e Pakistan

Leggi anche: I terroristi e le accuse reciproche: cosa c’è dietro la guerra tra Afghanistan e Pakistan

Nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan: ci sono almeno quattro mortiTra ieri e questa mattina si sono verificati nuovi scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan, nei pressi della città afghana di Spin Boldak.

War Breaks Out Between Afghanistan And Pakistan Death Toll 50+

Temi più discussi: Escalation al confine: scoppia il conflitto tra Afghanistan e Pakistan; Cosa succede al prezzo dell’oro se scoppia la guerra Usa-Iran: le previsioni di Daniel Marburger, ceo di StoneX Bullion; Brent a 71,82 dollari: cosa succede se scoppia il conflitto Iran-Stati Uniti; ICE e proteste, gli Stati Uniti hanno rischiato la guerra civile a Minneapolis?.

Escalation al confine: scoppia il conflitto tra Afghanistan e PakistanRiesplode l'ostilità fra i due Paesi, che si accusano a vicenda di alimentare il terrorismo e violare i confini. L'Afghanistan attacca: Oltre 50 nemici uccisi ... rainews.it

Messico, ucciso il boss 'El Mencho': scoppia la guerra civile nelle stradeL’esercito elimina il leader del Cartello Jalisco in un blitz lampo: tra le vittime 17 agenti e civili L'abbattimento di uno dei criminali più ricercati al mondo ha scatenato un'ondata di guerriglia u ... msn.com

Imprese ed export, scoppia il caso dello Sportello della Regione. La Vardera: “Rischio conflitto di interessi” I dubbi del deputato regionale: https://qds.it/imprese-export-scoppia-caso-sportello-regione-la-vardera-rischio-conflitto-interessi/ - facebook.com facebook

#Ranieri al Messaggero: “Vedo 2 problemi nel calcio italiano: il primo è che mancano i soldi per competere con le corazzate, inoltre all’estero quando devono difendere non si fanno problemi a giocare all’italiana; mentre qui è scoppiato il conflitto tra giochisti x.com