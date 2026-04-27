Siringhe e degrado vicino alle scuole FdI va all' attacco | Vanno chiuse le campate del viadotto

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Cesena ha presentato una richiesta per chiudere le campate del viadotto Kennedy, situate vicino alle scuole, a causa della presenza di siringhe e degrado nell’area. La questione riguarda la sicurezza e il decoro dell’ambiente scolastico, con particolare attenzione alle condizioni di abbandono e all’utilizzo improprio di spazi pubblici situati sotto il ponte.

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Cesena torna sul tema del degrado e della sicurezza nell’area delle scuole, in particolare sotto al Viadotto Kennedy, chiedendo la progettazione dell’interdizione dell’accesso alle campate. “Ho presentato il tema all’interno del Consiglio comunale più.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Il reportage documenta mercatini della spazzatura, fiumi di alcol, siringhe e una sicurezza che sembra un miraggio - facebook.com facebook