Viadotto Kennedy FdI | Consumo di droga in pieno giorno il Comune chiuda subito l' accesso alle campate

Un episodio di consumo di droga è stato segnalato nel pomeriggio sotto le campate del viadotto Kennedy, vicino alle scuole di Cesena. La presenza di persone che si drogano in pieno giorno ha suscitato indignazione tra i residenti e le autorità locali. Il partito di maggioranza ha chiesto di chiudere immediatamente l’accesso alle aree interessate per garantire maggiore sicurezza.

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Castagnoli: "Si tratta di un'area che gli studenti, molti dei quali minorenni, attraversano tutti i giorni per dirigersi dalla stazione alle scuole" "Dopo l'ennesimo episodio documentato di consumo di droga in pieno giorno, sotto le campate del viadotto Kennedy, a due passi dalle scuole di Cesena, non si può continuare a convivere con il problema per inerzia. Occorre che l'amministrazione predisponga l'interdizione dell'accesso alle campate del viadotto quanto prima, così come avevo già proposto a dicembre scorso": lo afferma Enrico Castagnoli consigliere comunale di Fratelli d'Italia.