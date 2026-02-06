Degrado e pericolo siringhe vicino alle scuole Marconi e Maggini la segnalazione | Enormi rischi per bambini e animali

Residenti del quartiere Le Grazie segnalano un problema serio vicino alle scuole Marconi e Maggini. In alcune aree ci sono siringhe abbandonate, che rappresentano un rischio reale per bambini e animali. La preoccupazione cresce, perché il degrado si mescola alla presenza di oggetti pericolosi nel territorio frequentato da famiglie e studenti. Qualcuno ha già scritto alle autorità, chiedendo interventi immediati per mettere in sicurezza il quartiere.

ANCONA - "Vi contatto per dare voce a una forte preoccupazione dei residenti del quartiere Le Grazie. Recentemente è stata trovata l'ennesima siringa abbandonata in un piccolo spazio verde situato esattamente di fronte all'ingresso delle scuole medie Marconi (via Verga) e a ridosso del.

