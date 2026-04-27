Siria villaggi sommersi dopo l' innalzamento del livello delle acque della diga di Al-Siha

Dopo intense precipitazioni, il livello delle acque della diga di Al-Siha in Siria è salito, causando l’allagamento di terreni agricoli e alcune abitazioni nelle aree del nord-ovest del paese. Tra i villaggi colpiti c'è anche Hmeimat al-Deir, dove diverse zone sono state sommerse. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi di emergenza. La piena ha causato danni alle strutture e ha reso inaccessibili alcune zone.

(LaPresse) Forti piogge hanno causato l’innalzamento del livello delle acque della diga di Al-Siha in Siria, sommergendo terreni agricoli e abitazioni in diverse zone del nord-ovest del Paese, tra cui il villaggio di Hmeimat al-Deir. Il livello dell’acqua continua a salire a causa dell’aumento del flusso del fiume Quweiq. La Difesa Civile siriana ha avvertito del rischio di crollo di un secondo argine, con possibili evacuazioni nel caso in cui si verifichi un altro cedimento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, villaggi sommersi dopo l'innalzamento del livello delle acque della diga di Al-Siha Notizie correlate Abbiamo sempre sottostimato l’innalzamento del livello dei mariQuasi tutte le stime sull’innalzamento del livello del mare sono sbagliate, col risultato che la quantità di territori e popolazioni a rischio è... Con l'allerta meteo controlli rafforzati alla diga di Penne per evitare rischi a valle e garantire la gestione delle acqueIl consorzio di Bonifica centro ha attivato il monitoraggio straordinario della diga di Penne per garantirne una gestione ottimale.