Con l' allerta meteo controlli rafforzati alla diga di Penne per evitare rischi a valle e garantire la gestione delle acque

Il consorzio di Bonifica centro ha intensificato i controlli sulla diga di Penne a seguito di un'allerta meteo. Sono stati adottati misure di monitoraggio straordinario per prevenire eventuali rischi a valle e assicurare una gestione efficace delle acque. La presenza di personale specializzato è stata rafforzata per verificare costantemente lo stato dell'infrastruttura.

Il consorzio di Bonifica centro ha attivato il monitoraggio straordinario della diga di Penne per garantirne una gestione ottimale. Attivata anche la struttura tecnica del consorzio viste le avverse condizioni meteo che da oggi, 31 marzo, sono previste per i prossimi giorni. Quella diga, sottolinea il consorzio, è una infrastruttura strategica per la sicurezza idraulica e l’approvvigionamento irriguo del Pescarese e merita dunque la massima attenzione di fronte a eventi potenzialmente critici che potrebbero interessare i territori a valle. Una gestione in condizioni di preallerta e allerta idraulica decisa quindi sulla base di quanto previsto dal documento di protezione civile che disciplina modalità operative, comunicazione e interventi in situazioni a rischio, specifica l'ente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Con l'allerta meteo controlli rafforzati alla diga di Penne per evitare rischi a valle e garantire la gestione delle acque Articoli correlati Sicilia, diga Castello: sversamenti controllati per evitare esondazioni a valle. Allerta meteo regionale.La diga “Castello”, nel cuore della provincia di Agrigento, ha raggiunto la sua massima capacità idrica, costringendo le autorità ad avviare questa... Sabotaggio alla linea Lecco-Tirano, dopo il vertice in Prefettura controlli rafforzati sulla ferrovia delle OlimpiadiLecco, 13 febbraio 2026 – Dopo il sabotaggio, aumentano i controlli lungo la ferrovia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.