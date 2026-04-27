In Siria, un processo è stato avviato contro il presidente e il suo cugino a Daraa. In aula, presenti anche il cugino, che si trova in manette. La causa riguarda presunti reati legati alla gestione del potere e alle accuse di corruzione. La decisione del tribunale ha attirato l'attenzione internazionale, mentre si svolgono le udienze in un clima di grande attesa.

? Cosa sapere Tribunale siriano apre processo contro Bashar al-Assad e il cugino Atif Najib a Daraa.. Il procedimento in contumacia segue il crollo del regime avvenuto nel dicembre 2024.. Un tribunale siriano ha aperto la prima udienza contro Bashar al-Assad e alti esponenti del precedente regime, dando il via formale alle procedure giudiziarie post-conflitto in Siria. L’aula giudiziaria ha preso in carico i capi d’imputazione per il deposto leader e i suoi collaboratori dopo il crollo della struttura di potere avvenuto nel dicembre 2024. Mentre Bashar al-Assad e il fratello Maher sono stati dichiarati assenti e verranno processati in contumacia a seguito della loro fuga dal territorio nazionale, l’autorità giudiziaria ha potuto procedere con l’arresto di Atif Najib.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siria, processo ad Assad: in aula il cugino in manette

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