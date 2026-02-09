La fiera del libro di Damasco ha riaperto i battenti per la prima volta dopo la caduta di Bashar Assad. Centinaia di persone sono andate a visitare gli stand, curiosi di scoprire le novità letterarie e di vedere come si presenta ora la capitale siriana. La manifestazione, che si tiene nel centro della città, rappresenta un segnale di ritorno alla normalità dopo anni di conflitto e instabilità. La gente si muove tra le bancarelle, alcuni con le mascherine, altri con lo sguardo carico di speranza. La fiera resta un

(LaPresse) La fiera del libro di Damasco, capitale della Siria, ha aperto i battenti per la prima volta sotto le nuove autorità, dopo la destituzione di Bashar Assad nel dicembre 2024. Moltissime le persone che hanno visitato le varie sezioni della fiera, che ha aperto al pubblico venerdì e resterà aperta fino al 16 febbraio. Il direttore della fiera del libro, Saad Naasan, ha affermato che l’edizione di quest’anno è stata eccezionale e ha aggiunto che vi hanno partecipato circa 500 editori provenienti dalla Siria e da 35 paesi. Per la prima volta nella sua storia, alla fiera era presente un’ala curda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, aperta la fiera del libro a Damasco, la prima dopo la caduta di Assad: centinaia i visitatori



