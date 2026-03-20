Asinara | omicidio in mare chiesto il processo al cugino

La procura di Sassari ha deciso di chiedere il processo per Giovannino Pinna, 38 anni, sospettato di aver causato la morte del cugino Davide Calvia in un incidente avvenuto in mare all'Asinara. La decisione arriva dopo le indagini condotte sugli eventi che si sono verificati durante un'uscita in mare. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata in tribunale.

La procura di Sassari ha richiesto il rinvio a giudizio per Giovannino Pinna, un cittadino locale di 38 anni coinvolto nella morte del cugino Davide Calvia. L’incidente si è verificato nel golfo dell’Asinara il 12 aprile 2023, quando una barca rubata da Porto Torres è affondata davanti alla Marina di Sorso. Le autorità giudiziarie sostengono che l’affondamento non fu casuale ma orchestrato per nascondere un omicidio volontario. L’indagine ha rivelato che Pinna, ritrovato semiassiderato su una spiaggetta della Marina di Sorso ventiquattro ore dopo l’evento, aveva inizialmente raccontato una versione dei fatti in cui il cugino era annegato durante un naufragio accidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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