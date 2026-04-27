Siria imminente deportazione | 4 australiane legate all’ISIS

Quattro donne australiane associate all'ISIS rischiano di essere deportate a Damasco entro le prossime 72 ore. Canberra ha confermato di non volerle rimpatriare e ha ribadito che intendono perseguire i reati che potrebbero aver commesso. La questione ha suscitato attenzione internazionale e sollevato interrogativi sulla gestione di cittadini coinvolti in conflitti armati e gruppi estremisti. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità australiane e le persone coinvolte in attività legate al terrorismo.

?? Cosa sapere Quattro australiane legate all'ISIS rischiano la deportazione a Damasco entro 72 ore. Canberra nega il rimpatrio e ribadisce la volontà di perseguire i reati commessi. A Damasco, la gestione delle quattro cittadine australiane collegate all'ISIS e ai loro figli si avvia verso una fase di deportazione entro le prossime 72 ore, dopo che il gruppo ha lasciato il campo di al-Roj in Siria. La fuga dal centro di detenzione siriano ha portato le quattro donne e i rispettivi minori in .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siria, imminente deportazione: 4 australiane legate all’ISIS Notizie correlate Le 4 australiane legate all’Isis che il governo di Camberra vuole mettere in carcereUn gruppo di quattro donne australiane legate all’Isis hanno lasciato il campo di detenzione di al-Roj in Siria con i loro figli tentando di tornare... Siamo entrati nella prigione dell’ISIS in SiriaTra lunedì 19 gennaio e lunedì 26 gennaio ci sono state evasioni di massa dal campo di detenzione di al Hol, nella Siria orientale.