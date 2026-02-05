Siamo entrati nella prigione dell’ISIS in Siria

Questa mattina abbiamo visitato la prigione dell’ISIS in Siria, dove si sono verificati diversi tentativi di fuga di massa. Dopo la partenza delle forze curde, molti detenuti hanno approfittato del caos per tentare di scappare. Le autorità locali stanno ancora cercando di riprendere il controllo e di capire come tutto sia potuto succedere. La situazione resta critica e rischia di peggiorare nelle prossime ore.

Tra lunedì 19 gennaio e lunedì 26 gennaio ci sono state evasioni di massa dal campo di detenzione di al Hol, nella Siria orientale. È una prigione-tendopoli chiusa da circa 20 chilometri di recinto metallico verniciato in azzurro e alto due metri e sorvegliata da torrette di guardia. Da sette anni ospita anche migliaia di famiglie dello Stato islamico, soprattutto donne e bambini, che sono considerate troppo pericolose per essere rimesse in libertà. Una parte delle informazioni in questo articolo sono state ottenute durante una visita e da alcune interviste fatte dentro il campo di al Hol il 3 febbraio. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Siamo entrati nella prigione dell’ISIS in Siria Approfondimenti su ISIS Prigione Siria, raid USA nella notte: elicotteri colpiscono ex basi Isis Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto un raid in Siria, colpendo ex basi dell'ISIS. Raid Usa in Siria, “colpiti 70 obiettivi dell’Isis” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon Ultime notizie su ISIS Prigione Argomenti discussi: MGS Triveneto | 1^ lettera - Gennaio 2026; Federica Torzullo, il figlio quando ha scoperto la verità: Ma se papà va in prigione io posso vederlo?. Dinho, siamo entrati nella storia(ANSA)-MILANO, 22 OTT- Stanco per il rientro in nottata da Madrid e l'allenamento mattutino, ma 'felice di essere entrato nella storia col Milan': cosi' Ronaldinho.'Mi sento bene largo a sinistra, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Siamo entrati sotto copertura nella piattaforma riservata ad agenti AI spacciandoci per un bot. E abbiamo capito che l'hype di questi giorni è un tantino esagerato facebook Siamo entrati sotto copertura nella piattaforma riservata ad agenti AI spacciandoci per un bot. E abbiamo capito che l'hype di questi giorni è un tantino esagerato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.