Sinopolese rimonta epica e promozione | l’intero borgo in festa

Il borgo di Sinopolese ha festeggiato la promozione in Seconda Categoria dopo 36 anni di assenza. La squadra ha pareggiato 2-2 contro Mamerto a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 26 aprile 2026, conquistando così la qualificazione. La partita è stata caratterizzata da una rimonta epica che ha portato i locali in festa, segnando un momento importante per la comunità sportiva del paese.

? Cosa sapere Sinopolese pareggia 2-2 contro Mamerto a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 26 aprile 2026.. Il pareggio garantisce la promozione in Seconda Categoria dopo 36 anni di assenza.. La Sinopolese conquista la promozione in Seconda Categoria dopo un pareggio per 2-2 contro la Mamerto a Sant’Eufemia d’Aspromonte, sancendo il passaggio di categoria grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare. Il campo di Sant’Eufemia d’Aspromonte ha ospitato lo scontro decisivo per i play-off della Terza Categoria nella giornata di ieri, 26 aprile 2026. La sfida tra la Sinopolese e la Mamerto è stata un susseguirsi di colpi e tensioni emotive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinopolese, rimonta epica e promozione: l’intero borgo in festa Notizie correlate Inter in finale: rimonta epica e festa totale con CalhanogluL’Inter ha conquistato il pass per la finale di Coppa Italia battendo il Como per 3-2 a San Siro, in una serata caratterizzata da una rimonta... Magrazzurri travolge l’Intercomunale: rimonta epica 3-1!Il Magrazzurri ha ribaltato un esito apparentemente scritto, sconfiggendo l’Intercomunale per 3 a 1 in una sfida cruciale per la sopravvivenza...