L’Inter ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver battuto il Como con il punteggio di 3-2 a San Siro. La partita ha visto una rimonta importante dei nerazzurri, che hanno ribaltato il risultato nel corso del secondo tempo. La squadra ha festeggiato con entusiasmo la qualificazione, con Calhanoglu protagonista di una prestazione decisiva. La finale si disputerà nelle prossime settimane.

L’Inter ha conquistato il pass per la finale di Coppa Italia battendo il Como per 3-2 a San Siro, in una serata caratterizzata da una rimonta travolgente e da un clima di festa incontenibile che ha Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu protagonisti assoluti sia sul campo che nelle celebrazioni post-partita del 21 aprile 2026. Il match di San Siro è stato un ribaltamento totale degli equilibri iniziali. I nerazzurri si sono trovati in svantaggio dopo le reti segnate da Martin Baturina e Lucas Da Cunha, ma la reazione tecnica e mentale della squadra è stata immediata. La svolta è arrivata grazie alla doppia prestazione di Calhanoglu, autore di due reti, di cui una con un colpo di testa insolito, e dell’assist decisivo fornito a Petar Sucic per sancire il sorpasso definitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter in finale: rimonta epica e festa totale con Calhanoglu

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