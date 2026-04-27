Dopo aver vinto facilmente contro un avversario più giovane, il numero uno del mondo affronta ora il suo prossimo ostacolo negli ottavi a Madrid. Il match tra Sinner e Norrie si preannuncia come un confronto decisivo, con il britannico che ha già avuto successo contro il favorito in passato. La sfida rappresenta un momento importante per entrambi, con la qualificazione ai quarti di finale che si avvicina.

Dopo aver superato il giovane Moller senza problemi, negli ottavi il numero uno del mondo trova il britannico che ha battuto Carlos per ben tre volte Continua la corsa di Jannik a Madrid, dove cercherà di vincere il suo quinto Masters 1000 di fila dopo quelli di Parigi indoor (2025), Indian Wells, Miami e Montecarlo. Battuto il giovane Moller, ora troverà Cameron Norrie, la bestia nera di Alcaraz (tre vittorie contro lo spagnolo in carriera). Si alza, dunque, l'asticella delle difficoltà. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Norrie in programma martedì 28 aprile alle ore 11. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Jannik ha sistemato la pratica Moller in poco più di un'ora, dimostrando di avere preso una maggiore confidenza con la terra rossa de la Caja Magica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Norrie, tra Jannik e i quarti di Madrid c'è la bestia nera di Alcaraz: il pronostico

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