Sinner-Popyrin il pronostico | c' è l' australiano tra Jannik e i quarti di finale

Luca Sinner ha superato il primo turno a Doha battendo facilmente il ceco Machac, mettendo così in chiaro le sue intenzioni nel torneo. Sul campo, il giovane italiano ha mostrato sicurezza e determinazione, pronto a sfidare ora Popyrin negli ottavi di finale. La partita con l’australiano rappresenta un incrocio equilibrato, con Sinner che ha già affrontato Popyrin due volte e ottenuto una vittoria e una sconfitta.

Esordio vincente per l'azzurro a Doha, dove ha battuto il ceco Machac senza esitazioni: adesso un avversario con cui si trova 1-1 nei confronti diretti Esordio vincente per Jannik Sinner nell'Atp 500 di Doha dove ha superato agevolmente il ceco Machac entrando negli ottavi di finale, dove incontrerà l'australiano Popyrin con cui si trova sull'1-1 nei confronti diretti. E allora scopriamo pronostico e quote di Sinner-Popyrin in programma martedì 18 febbraio alle ore 8. Ci sono voluti settanta minuti a Sinner per superare Machac, numero 31 del ranking Atp, solo 17 giorni dopo la sconfitta di Melbourne contro Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Popyrin, il pronostico: c'è l'australiano tra Jannik e i quarti di finale Sinner-Popyrin, per Jannik un ostacolo australiano per entrare nei quarti: il pronosticoJannik Sinner affronta Popyrin a Doha, perché il suo obiettivo è raggiungere i quarti di finale. Sinner-Djokovic, tra Jannik e la terza finale a Melbourne c'è solo Nole: il pronosticoNella semifinale degli Australian Open, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sinner-Machac al torneo di Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming; Pronostico Popyrin-Sinner 18 Febbraio: Ottavi ATP Doha 2026; Pronostico Bristol City-Wrexham 17 Febbraio 2026: 32ª Giornata di Championship; Pronostico Medvedev-Tsitsipas 18 Febbraio: Ottavi ATP Doha 2026. PRONOSTICO SINNER-POPYRIN QUOTEPronostico Sinner-Popyrin quote e analisi precedenti ottavi di finale Atp 500 Doha (Qatar) in programma martedì 18 febbraio alle ore 8 ... gazzetta.it Sinner quando gioca? A Doha gli ottavi contro Popyrin: data, orario e dove vederla (tv e streaming)Se pur con qualche difficoltà in più nel secondo set, Jannik Sinner archivia il match con Machac in un'ora e 11 minuti vincendo 6-1, 6-4. L'azzurro chiude con 7 ace e ... ilmessaggero.it "Con Popyrin sarà una partita difficile, lui ha molte potenzialità", ha ammesso Jannik Sinner da Doha. "Mi sento pronto, ma posso controllare solo me stesso" facebook #Sinner- #Popyrin, secondo turno Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com