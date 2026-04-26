A Madrid, il torneo di tennis si avvicina a un momento interessante con l’incontro tra Cameron Norrie e Thiago Agustin Tirante, in programma per martedì 28 aprile. La vincente di questa sfida affronterà Jannik Sinner nel prossimo turno. Norrie, che ha già superato vari avversari, si prepara a sfidare il tennista italiano in un match che promette spettacolo.

? Cosa sapere Cameron Norrie batterà Thiago Agustin Tirante per affrontare Jannik Sinner a Madrid martedì 28 aprile.. Il numero uno ATP sfiderà il ventiseienne britannico per il quarto turno del Masters 1000.. Cameron Norrie sfiderà Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid martedì 28 aprile sulla terra rossa della Caja Magica, dopo che il britannico ha eliminato Thiago Agustin Tirante con un doppio set da 7-5 7-6. Il percorso del tennista nato a Johannesburg verso la sfida contro il numero uno al mondo è passato attraverso due test impegnativi. Dopo aver superato il ceco Tomas Machac al primo turno con un terzo set concluso per 7-6, Norrie ha dovuto gestire la pressione dell’argentino Tirante, vincendo con i punteggi indicati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Sinner contro l’ostacolo Norrie: il killer di Alcaraz arriva

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