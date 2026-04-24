Sinner-Bonzi oggi in TV all'ATP Madrid 2026 | a che ora e dove vedere il match di tennis in streaming

Oggi si gioca la partita tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi al Masters 1000 di Madrid. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky, sia in televisione che in streaming. Sinner affronta Bonzi al secondo turno del torneo, con orario ancora da confermare. I fan di tennis potranno seguire l'incontro sui canali televisivi e piattaforme online dedicate.

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid contro il qualificato francese Benjamin Bonzi. Ecco le informazioni su orario, precedenti e dove vedere la partita di secondo turno in diretta TV e streaming su Sky.🔗 Leggi su Fanpage.it La furia di Medvedev contro la racchetta: il russo ha perso 6-0 6-0 con Berrettini | Monte-Carlo Notizie correlate Dove vedere in tv Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile... Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sinner-Bonzi a Madrid, secondo turno. Orario, precedenti, dove vedere match in tv e streaming; Jannik Sinner - Benjamin Bonzi al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Bonzi: così la bestia nera di Medvedev proverà a far la festa a Sinner... a colpi di ace; Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming. Dove vedere in tv Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile oggi, ... oasport.it Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese Benjamin ... oasport.it Inizio a Madrid per Jannik Sinner contro il qualificato francese Benjamin Bonzi (ATP 104)! FORZA Jannik, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming - x.com