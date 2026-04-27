Sinner-Norrie agli ottavi di Madrid | data orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Martedì 28 aprile si svolgeranno gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid, dove Jannik Sinner affronterà Cameron Norrie. La partita si giocherà in questa data e sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming. L'incontro rappresenta uno dei momenti principali del torneo, con il tennista italiano che cerca di avanzare ulteriormente nella competizione.

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Madrid. Martedì 28 aprile l’altoatesino affronta il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del torneo spagnolo. Una partita sulla carta senza storia, ma con un peso specifico enorme: ogni vittoria a Madrid avvicina Sinner a un record che nessuno ha mai raggiunto nell’era moderna del tennis. Indice. Sinner-Norrie: quando si gioca e dove vederla. Il cammino di Sinner e Norrie a Madrid. Sinner-Norrie: i precedenti. Chi è Cameron Norrie. La posta in gioco: Sinner verso il record assoluto. FAQ Sinner Norrie Madrid 2026. Sinner-Norrie: quando si gioca e dove vederla. Il match è in programma martedì 28 aprile sulla Caja Mágica, con Norrie come testa di serie numero 19 del tabellone.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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