Sinner contro Norrie a Madrid | quando e dove vedere il match Nessun precedente fra i due

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si svolgerà a Madrid l'incontro degli ottavi di finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Cameron Norrie. Non ci sono precedenti tra i due tennisti. Sinner, che ha vinto il suo ultimo match contro un avversario danese con un punteggio di 6-2, 6-3, si prepara a sfidare Norrie, attualmente al numero 19 del seeding. La partita si giocherà sulla terra battuta della capitale spagnola.

Madrid, 27 aprile 2026 - Ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid in arrivo per Jannik Sinner. L'altoatesino, reduce dal netto successo ai danni del danese Elmer Moller (sconfitto 6-2, 6-3), sarà impegnato domani con Cameron Norrie, numero 19 del seeding. Il britannico ha alle spalle l'affermazione ai danni dell’argentino  Thiago Tirante, mandato al tappeto  col punteggio di 7-5 7-6, mentre nel turno precedente il classe '95 aveva superato in tre set (6-2, 6-7, 7-6) il ceco Tomas Machac.  Quello sulla terra rossa iberica sarà il primo confronto in assoluto fra i due, il che rende ancor più interessante la sfida. “Non l’ho mai affrontato, il che è incredibile - le parole di Norrie, che in carriera ha vinto cinque titoli Atp, fra cui il Masters 1000 di Indian Wells nel 2021 - Siamo nel circuito insieme da forse cinque anni ormai.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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