Oggi si gioca la prima partita di Jannik Sinner a Miami, dove affronterà Dzumhur in un match del torneo. L'incontro si terrà nel pomeriggio sul campo principale del Miami Open, uno degli eventi più importanti del circuito ATP. I fan possono seguire l'incontro in diretta streaming o sui canali sportivi dedicati, con la partita che promette emozioni e colpi di scena.

Miami, 21 marzo 2026 - Dalla California alla Florida. Dopo aver conquistato il primo titolo in carriera al Masters 1000 di Indian Wells battendo nell'atto conclusivo il russo Daniil Medeved, Jannik Sinner sogna di festeggiare anche a Miami, dove ha trionfato nel 2024 e dove torna dopo il forfait dell'anno passato, quando non si è presentato al via della manifestazione a causa della squalifica per le note vicende legate al caso Clostebol. Il debutto dell'azzurro avverrà contro Damir Dzumhu r: sarà la prima volta che i due si sfideranno. Il bosniaco, numero 76 del ranking mondiale, si è guadagnato quest'occasione superando in rimonta, al termine di 2h e 36' di battaglia, il qualificato peruviano Ignacio Buse in tre set (7-6, 6-7, 6-1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oggi la prima di Sinner a Miami, quando e dove vedere il match contro Dzumhur

Articoli correlati

Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streamingJannik Sinner sfiderà Damir Dzumhur oggi nel secondo turno del torneo 1000 di Miami.

ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di SinnerUn fitto programma di incontri di primo turno caratterizza il programma della seconda giornata del torneo ATP di Miami: bisogna recuperare il ritardo...

Come ALCARAZ ha battuto FONSECA e BERRETTINI battuto BUBLIK

Tutto quello che riguarda Oggi la prima di Sinner a Miami quando...

Temi più discussi: Alcaraz, oggi la prima contro Fonseca: Devo essere un passo avanti; Notte prima degli esami 3.0, Brizzi: I ragazzi di oggi e la maturità tra IA, eco-ansia e social; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 marzo: la rassegna stampa; Notte prima degli esami 3.0, trama e recensione del film in uscita oggi nelle sale italiane.

ACCADDE OGGI: 17 marzo 2012, quando si parlò di Catania per la prima volta a ridosso dell’EuropaPietro Lo Monaco, che stava per concludere ufficialmente l’avventura ai piedi dell’Etna, parlò di salto di qualità nella sponda rossoazzurra della Sicilia. tuttocalciocatania.com

Board of Peace, oggi la prima riunione internazionaleSi apre oggi, 19 febbraio 2026, a Washington la sessione inaugurale del Board of Peace, organismo internazionale promosso dagli Stati Uniti e presieduto da Donald Trump con l’obiettivo dichiarato di ... adnkronos.com

Radio1 Rai. . #Calcio 3 le gare di oggi in #SerieA. Alle 15.00 #ParmaCremonese, alle 18.00 #MilanTorino e alle 20.45 #JuventusSassuolo. Ieri, vittorie esterne per Napoli e Udinese sui campi di Cagliari e Genoa. Radiocronache in diretta su #Radio1 https:// facebook

Con #BorghidItalia alla scoperta di Ronciglione (VT), città gioiello. Oggi #21marzo ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MarioPlacidini @visit_lazio @comuni_anci @anci_lazio @RegioneLazio #BorghiItaliani #Lazio #ViaggioInIt x.com