Messina sensibilizza sull’epilessia | evento Asp e Comune per abbattere stigma e migliorare inclusione pazienti

Oggi a Messina si è svolta una giornata dedicata all’epilessia. L’evento si è tenuto a Palazzo Zanca, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale e dal Comune, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e combattere lo stigma che ancora circonda questa condizione. Durante la manifestazione sono stati organizzati incontri e momenti di informazione per aiutare a capire meglio l’epilessia e favorire l’inclusione delle persone che ne soffrono.

La Giornata Internazionale dell'Epilessia è stata celebrata oggi a Messina, presso Palazzo Zanca, con un'iniziativa promossa dall'Azienda Sanitaria Provinciale e dal Comune. L'evento ha riunito professionisti sanitari, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico per sensibilizzare la comunità sull'epilessia, una patologia neurologica che colpisce milioni di persone, e per promuovere un maggiore sostegno e inclusione per i pazienti e le loro famiglie. L'incontro, intitolato "Oltre la Crisi. Noi – Prendere per mano la patologia. verso un cammino consapevole", si è tenuto nel Salone delle Bandiere, diventando un punto di riferimento per la discussione e la condivisione di informazioni cruciali su questa condizione spesso fraintesa.

