Epilessia Ucb | Ricerca opportunità per migliorare vita pazienti
L’azienda farmaceutica Ucb annuncia di cercare nuove opportunità per aiutare i pazienti con epilessia. La malattia, infatti, non si risolve in un giorno e richiede continui sforzi per migliorare la qualità di vita di chi ne soffre. L’azienda si impegna a trovare soluzioni che possano fare la differenza, anche se il percorso è ancora lungo.
Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - L'epilessia non è una condizione che si esaurisce in una giornata di sensibilizzazione. Continua il giorno dopo, e quello successivo ancora, nella vita quotidiana di chi convive con una malattia complessa, spesso invisibile e ancora oggi segnata da pregiudizi. In quest'ottica, l'impegno di Ucb Pharma continua da oltre trent'anni per trasformare la ricerca scientifica in opportunità concrete di vita migliore per le persone con epilessia. In questo contesto si inserisce anche il supporto di Ucb alla conferenza stampa promossa ieri a Roma da Fondazione epilessia Lice e Lice - Lega italiana contro l'epilessia, in occasione della Giornata internazionale dell'epilessia del 9 febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Ucb Epilessia
Messina sensibilizza sull’epilessia: evento Asp e Comune per abbattere stigma e migliorare inclusione pazienti.
Oggi a Messina si è svolta una giornata dedicata all’epilessia.
Cure palliative, non solo fine vita: nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici
Le cure palliative sono un approccio clinico volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici, non solo alla fine della vita.
Ultime notizie su Ucb Epilessia
