Simoitel la nuova lista nera delle bollette | quando una fattura non pagata ti chiude le porte

È stata pubblicata una lista che raccoglie le aziende che hanno avviato azioni di recupero crediti nei confronti di clienti con bollette non pagate. La rubrica “Mani in tasca” si occupa di tematiche legate all’educazione finanziaria, rivolta a consumatori, famiglie e partite Iva. In questa occasione, si discute delle conseguenze di fatture non saldate e di come le aziende si organizzano per recuperare i crediti.