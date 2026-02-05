Una lista ‘nera’ con nomi indirizzi e telefoni addosso al killer delle prostitute al momento della tentata evasione

Stamattina a Firenze, durante il processo a Vasile Frumuzache, è saltato fuori un elenco con nomi, indirizzi e numeri di telefono. La lista sembra collegata al killer delle prostitute e potrebbe essere una chiave per capire meglio i suoi spostamenti e le sue intenzioni. La scoperta ha sorpreso tutti in aula e potrebbe cambiare le carte in tavola.

PISTOIA – Colpo di scena nell’aula bunker di Firenze, dove il processo a carico di Vasile Frumuzache si è trasformato stamani (5 febbraio) nel palcoscenico di una rivelazione inquietante. L’ex vigilante di 33 anni, accusato dei brutali omicidi delle escort Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun, ha tentato la fuga dal carcere di Sollicciano con un piano degno di una sceneggiatura, sventato solo all’ultimo momento da un agente penitenziario. Addosso all’uomo è stata ritrovata una lista ‘nera’ con nomi, indirizzi e numeri di telefono, un appunto ora al centro di un nuovo filone d’indagine: gli inquirenti sospettano infatti che il vigilante non abbia agito da solo e che possa aver contato su una rete di complici, non solo per la pianificata evasione, ma forse anche per la commissione dei femminicidi che hanno insanguinato Prato e Montecatini tra il 2024 e il 2025.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

