Dopo un incontro nella parrocchia di Fratte, l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha deciso di chiudere le chiese della diocesi. La decisione arriva a seguito delle polemiche sollevate dopo l’evento tenutosi ieri sera, che aveva attirato diverse reazioni. La misura riguarda tutte le chiese della zona e si inserisce in un momento di tensione legato alle recenti elezioni amministrative nella città.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le polemiche esplose in seguito all’incontro organizzato ieri sera nella parrocchia di Fratte, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, interviene con una decisione netta: nessun locale parrocchiale potrà essere utilizzato per iniziative legate, direttamente o indirettamente, alla campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio. La comunicazione ufficiale è stata inviata questa mattina, 8 aprile 2026, ai parroci salernitani. La scelta dell’Arcivescovo arriva all’indomani dell’incontro tenuto dall’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, candidato a sindaco di Salerno presso la sala parrocchiale della chiesa di Fratte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Salerno, dopo De Luca a Fratte il vescovo Bellandi chiude le porte delle chiese

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