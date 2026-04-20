A Tivoli, un'operazione di rimozione dei rifiuti ha portato alla bonifica di un’area nelle vicinanze dell’Istituto comprensivo Tivoli 5 in Via Dante. Sono stati rimossi complessivamente 162 chili di materiali abbandonati, contribuendo a migliorare l’aspetto e la fruibilità dello spazio pubblico. L’intervento si inserisce in un’attività di cura e riqualificazione urbana rivolta a aree precedentemente trascurate.

Un intervento concreto di cura e rigenerazione urbana ha restituito bellezza e vivibilità agli spazi circostanti l’Ic Tivoli 5, situata in Via Dante, a Tivoli Terme. Nella mattinata di sabato 18 aprile, un gruppo di volontari e cittadini ha attivamente partecipato all’iniziativa promossa da Retake, rimuovendo complessivamente 162 kg di rifiuti abbandonati nella zona. Nel dettaglio, sono stati raccolti 70 kg di plastica, 42 kg di vetro, 35 kg di indifferenziata e 15 kg di carta, oltre a diversi rifiuti ingombranti presenti nell’area. Questo risultato significativo ha permesso di trasformare uno spazio precedentemente segnato dall’incuria in un esempio concreto di attenzione condivisa e senso civico.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tivoli: Retake, rimossi 162 kg di rifiuti, restituita bellezza a un’area degradata

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