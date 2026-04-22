Un’operazione di bonifica nel Tevere si è conclusa con la rimozione di oltre 90 chili di rifiuti dalle sponde dell’area del Foro Italico. L’intervento, coordinato tra le autorità locali, AMA e una startup specializzata, mira a raggiungere un obiettivo complessivo di 30 tonnellate di materiali raccolti nel corso di diverse iniziative di pulizia lungo il fiume.

L’ AS Roma ha rimosso oltre 90 chili di rifiuti dalle sponde del Tevere, nell’area del Foro Italico, in un’operazione di bonifica coordinata con AMA e la startup Ogyre. L’iniziativa, svoltasi oggi 22 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra, rientra nella strategia di sostenibilità del club capitolino che punta al recupero di 30.000 kg di scarti marini e costieri entro giugno 2026. L’intervento ha coinvolto le formazioni Under 13, Under 14, i calciatori dell’ Under 17 (Corredera e Saviano) e le calciatrici dell’ Under 19 (Parente e Terlizzi). La presenza di atleti del settore giovanile a pochi metri dallo Stadio Olimpico non è solo simbolica: la dirigenza giallorossa punta a integrare la formazione civica nel percorso agonistico, trasformando il parco d’affaccio fluviale in un’aula a cielo aperto sulla plastic circularity.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma e ambiente: rimossi 90 kg di rifiuti dal Tevere. Obiettivo 30 tonnellate

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