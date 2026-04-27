Simboli di odio a Latina | Israele criminale sui muri in piazza Buozzi

Nella mattinata di ieri, sono state segnalate scritte antisemite e simboli di odio sui muri di piazza Bruno Buozzi, vicino al Tribunale di Latina. Le scritte riportano frasi offensive e accuse rivolte a un paese straniero. Le autorità stanno verificando la provenienza e l’autenticità delle scritte, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi e rimuovere i segni di odio dalla zona.

Latina, 27 aprile 2026 – Scritte antisemite e simboli d’odio sono comparsi ieri mattina in piazza Bruno Buozzi, nei pressi del Tribunale di Latina. Un episodio condannato con fermezza dal sindaco Matilde Celentano, che ha parlato di un “ignobile atto di vandalismo” e di un attacco ai valori della comunità cittadina. “Le scritte antisemite e i simboli d’odio apparsi in piazza Buozzi non sono solo un’offesa al decoro urbano, ma rappresentano un attacco diretto ai valori di democrazia, rispetto e civiltà che la comunità di Latina difende con orgoglio”, ha dichiarato Celentano. “Non è una bravata”. Il sindaco ha respinto ogni possibile minimizzazione del gesto, sottolineando che l’utilizzo di determinate simbologie “è inaccettabile” e non può essere derubricato a semplice bravata o a forma di critica politica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Scritte sui muri contro Meloni. Fratelli d’Italia: “Clima d’odio”Massa, 15 marzo 2026 – Nuove scritte in centro inneggianti alla Palestina e alla ’resistenza armata’ e contro la presidente del consiglio Giorgia... Lo sfregio a Meloni, La Russa è Nordio del corteo pacifista: “Simboli di odio.”Roma si prepara a una giornata ad alta tensione per il corteo “No Kings Italia”, con un imponente dispositivo di sicurezza messo in campo per evitare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scritte antisemite in città, dura condanna della sindaca; Come fanno pace le persone; Vandalizzata l'auto di un giornalista. Sporta denuncia contro ignoti; Croci celtiche, svastiche e scritte neofasciste: blitz nero all'istituto Bottardi di Roma. Sabbiadini, Keshet Italia: Noi sempre ignorati oggi nel mirino per i simboli ebraici. Fomentano l'odio«È paradossale che per anni si siano disinteressati al nostro lavoro, al nostro impegno quotidiano. Oggi, improvvisamente, sembrano incuriositi solo sulla nostra posizione sul conflitto ... iltempo.it 5 potenti simboli (oltre alla bandiera di One Piece) protagonisti delle proteste che hanno fatto la storiaNelle piazze del mondo, i simboli hanno spesso più forza delle parole. Basta un gesto, un colore, un oggetto quotidiano per trasformare la protesta in immagine collettiva. Lo abbiamo visto di recente ... greenme.it Per me questo signore nato l'anno successivo alla Liberazione è il simbolo di questo nostro dolente 25 aprile. Mi indigna pensare che a un uomo anziano, con i simboli partigiani al collo, venga impedito di partecipare al corteo di Bologna perché portava anch - facebook.com facebook Edito Bruck: “«È stato uno sbaglio portare le bandiere di Israele in piazza”. #25aprile E ancora: “Il 25 aprile riguarda la liberazione dell'Italia dal fascismo. Che c'entrano Israele e la sua bandiera Vogliono portarla dappertutto ma non è corretto. Sfilino con la b x.com